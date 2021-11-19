Пятница, 19 Ноября 2021 17:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 15, 17 на улице Бюзанда, жилые дома 25, 27, 27а, 29 на улице Туманяна, жилые дома 42, 42а на пр. Маштоца, жилой дом 83 на улице Кохбаци, жилой дом 47а на улице Лалаянца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 1 на улице Хачатряна, 10, 12 на улице Акобяна, 2/1, 2/2, 4, 12 на улице О.Эмина, жилой дом 19/1 на улице Тиграняна, собственные дома 8/19-32/13 на улице К.Ульнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Неркин Чарбаха 3, 5, 10, собственные дома на 1-ом переулке 5-ой улицы Неркин Чарбаха и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 29, 29/1, 29/2 на улице Маргаряна, улицы Алиханяна 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-16:00 частично улицы Атарбекяна, Мхчяна, Голецяна, Огостоси 23 в городе Арташат; село Кахцрашен; частично село Айгезард;

11:00-14:00 частично села Норамарг, Ранчпар и Аракс; села Араксаван и Овташен;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-14:00 частично улица Антараин в городе Джермук;

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично улицы Сафаряна, Нар-Доса, Гая, Ханджяна; улицы Ара Гехецика, Нор Тагамас и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

в Гегаркуникской области:

10։00–12։00 частично община Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); общины Мадина, Лернакерт и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00–13:00 частично квартал ‘банди”, ЗАО УКО ‘Финка”, гостиница ‘Кявар Хаус”, ЧП “Н.Асрикян”, дом культуры Гавара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Гавар.