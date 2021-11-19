Пятница, 19 Ноября 2021 16:47

АрмИнфо. ОБСЕ, безусловно вовлечена в разрешение конфликта между Арменией и Азербайджаном. Об этом 19 ноября по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве заявила действующий представитель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Она напомнила о Личном представителе действующего председателя ОБСЕ из Польши Анджее Каспршике, который на протяжении многих лет вовлечен в процесс по урегулированию конфликта.

<У нас есть сопредседатели МГ ОБСЕ - Россия, США и Франция, которые предпринимают все усилия с точки зрения наращивания доверия и пытаются обеспечить достижение соглашения, которые будет выражаться в устойчивости. И здесь я хочу высоко оценить работу со стороны России, в том, что касается режима прекращения огня, который был подписан на прошлой неделе и соглашение, подписанное год назад (трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года - ред.)>, - сказала Линде, добавив, что находится в контакте с главами МИД двух стран. По ее словам, за эту неделю она дважды провела переговоры по телефону с главой МИД Азербайджана.

<И мы пытаемся использовать все наши инструменты, доступные нам для разрешения этого конфликта. Это то, над чем мы тесно работаем с Россией>, - подытожила действующий председатель ОБСЕ.

В свою очередь Сергей Лавров, отвечая на вопрос об отсутствии консенсуса по организации встречи между лидерами России, Армении и Азербайджана, в частности, сказал: <Вы сказали, что комментарий Кремля по поводу возможной, предстоящей встречи заключался в том, что для встречи нужен консенсус. И я в общем-то, могу только подтвердить, что для того, чтобы был консенсус, нужно чтобы все те, кто собирается встречаться согласились, что встреча состоится>.

Отметим, что на прошлой неделе говорилось о возможной трехсторонней встрече лидеров Армении, Азербайджана и России и подписания некого документа. Однако, встреча так и не состоялась. В Москве обусловили это отсутствием консенсуса между сторонами по встрече.