Пятница, 19 Ноября 2021 15:42

АрмИнфо.Итальянская «Рома», за которую выступает звездный армянский легионер Генрих Мхитарян, остается одним из главных фаворитов нового европейского турнира – Лиги конференций.

Римляне пока отнюдь не гарантировали себе выход в плей-офф этого турнира, занимая второе место в своей группе, в которой, помимо них, также выступают норвежский «Буде-Глимт», украинская «Заря» и болгарский ЦСКА. Однако беттинг-аналитики практически не сомневаются в том, что команда Мхитаряна успешно преодолеет этот раунд, более того – «Рома» один из двух главных фаворитов Лиги конференций на данный момент.

Установив приложение легального букмекера 1 Икс Бет на телефон или другой подходящий гаджет, в удобном меню можно без труда отыскать специальную линию на триумфатора Лиги конференций сезона 2021/22, и там шансы римской команды оценены в 17% вероятности. А выше, чем у команды Мхитаряна, вероятность победы лишь у одного из участников соревнований – английского «Тоттенхэма» (19%).

Отметим, что столь высокая степень уверенности в успешном продвижении итальянского клуба по турнирной сетке у специалистов не пошатнулась даже после того, как «Рома» сенсационно была разгромлена на поле скромного норвежского «Буде-Глимта» на выезде со счетом 1:6. Эта неудача оказалась «антирекордом» в карьере тренера римлян Жозе Моуриньо, не проигрывавшего доселе с таким большим количеством пропущенных мячей. Тем не менее, эксперты все еще включают «Рому» в число фаворитов.

Говоря о вкладе звездного армянского футболиста Генриха Мхитаряна в успехи «Ромы» в текущем сезоне Лиги конференций, стоит отметить, что полузащитник сыграл в данном турнире 4 матча. В них футболист отметился одной результативной передачей.

Куда более впечатляющая статистика у Генриха в Серии А в матчах за «Рому». В чемпионате Италии Мхитарян провел на поле 11 поединков, в которых записал на свой счет 2 забитых мяча и два голевых паса.