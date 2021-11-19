Пятница, 19 Ноября 2021 15:30

АрмИнфо.IDBank и Идрам создали новую культуру покупок в Армении. Безналичные и бесконтактные QR-платежи в физических и онлайн-магазинах выполняются ежедневно клиентами компаний, и цифровая рассрочка Rocket line также решила проблему содержимого кошелька, а точнее его баланса.

Формат «Купи сейчас - плати потом» или Buy now, pay later широко используется в мире. Люди делают свои покупки в данный момент, а затем платят в течение нескольких месяцев, часто без процентов.

В Армении впервые представили формат оплаты «Купи сейчас - плати потом» IDBank и Idram и назвали его Rocket Line. Это зеленая линия, в пределах которой клиенты компаний могут совершать покупки и оплачивать их в течение 6 месяцев.

Цифровой кредит Rocket line доступен в более чем 6500 точках, где можно произвести оплату с помощью приложения Idram&IDBank, или в более чем 650 интернет-магазинах, где Вы можете выбрать оплату с помощью Idram, совершая покупки. Цифровым кредитом можно воспользоваться не только в точках продаж, но и при оплате других услуг в Idram-е, таких как: плата за обучение, ОСАГО, коммунальные услуги, билеты на различные мероприятия и т. д.

По словам директора по корпоративному бизнесу IDBank-а Тиграна Мхитаряна, Rocket Line действительно стал чейнджером культуры: «Наши клиенты прекрасно понимают идею, которую мы внедрили, представляя этот продукт․ Так, если Вашей суммы не хватает, чтобы купить ту или иную вещь или услугу, которая вам нужна, то Rocket Line - идеальное решение․ Другой пример: у Вас есть деньги, но в данной точке есть Rocket Line 0%, то есть Вы делаете покупку в данный момент и можете оплатить ее через 1, 2, 3 или 6 месяцев, в зависимости от точки продажи, причем по той же цене и ни копейки больше. В таком случае зачем тратить Ваши средства сейчас, если они могут понадобиться для других целей», - отметил Тигран Мхитарян.

«Rocket line 0% уже работает примерно в 1500 точках. Наши партнеры также заинтересованы в том, чтобы предлагать своим клиентам вариант оплаты по Rocket line 0%, так как в этом случае у них растет объем продаж и средний купон, а кроме того, это знак лояльности к своим клиентам: клиенты получают прекрасную возможность позволить себе больше с помощью этого способа оплаты», - сказал Коммерческий директор Idram-а Григорий Йолян и добавил, что в дополнение к гибким платежным инструментам Idram также постоянно улучшаeт процесс бесконтактных платежей. «Ярким примером является наша возможность QR-платежей с помощью смартфона, используемая в интернет-магазинах. Благодаря нашим усилиям покупки онлайн стали еще быстрее и безопаснее, так как Вы совершаете платежи без ввода дополнительных данных, как например, при оплате картой. В данном случае Вы просто выбираете оплату с помощью Idram, сканируете QR-код, отображаемый на веб-сайте интернет-магазина с помощью приложения Idram&IDBank, нажимаете «Оплатить сейчас» или «Оплатить позже». Это занимает секунды, и это очень удобно. А если Вы вошли на веб-сайт интернет-магазина с мобильного телефона, то выбираете оплату с помощью приложения Idram&IDBank, которое сразу же переводит Вас на последнюю страницу оплаты в Вашем любимом Idram-е, где Вы также можете выбрать оплату сейчас или позже. Это действительно новая реальность платежей», - завершил Григорий Йолян.

Чтобы получить лимит Rocket line, Вам необходимо быть клиентом Idram-а и IDBank-а, пройти надлежащую идентификацию и стать пользователем Premium Plus. Если Вы новый клиент Банка и Idram-а и не видите свой лимит Rocket Line в приложении или на онлайн-платформе IDBanking.am, то Вам необходимо обратиться в Банк прямо из приложения, чтобы получить лимит Rocket Line. Для Вас будет установлен индивидуальный лимит, который позже Вы сможете увеличить прямо через приложение в несколько кликов. А использованная часть лимита может быть погашена так же просто и быстро, как и получение лимита, без обязательных графиков погашения, в любое время в течение срока.