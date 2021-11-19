Пятница, 19 Ноября 2021 15:29

АрмИнфо.Национал-демократический полюс (НДП) призывает военное руководство страны организовать, подготовить и вооружить жителей Сюника, а также других, находящихся под угрозой азербайджанской агрессии местных общин.

В частности, в сообщении НДП говорится, что <после совместной оккупации и раздела Арцаха Россия, Турция и Азербайджан продолжают свою стратегию преобразования архитектуры региона за счет территории и суверенитета Республики Армения>. В этой связи НДП требует инициировать принятие законодательных регулирований для организации эффективной самообороны на добровольной основе и предоставления права на ношение боевого оружия. Вместе с тем озвучено требование предоставить добровольческим подразделениям самообороны необходимое вооружение, боеприпасы, обмундирование, в том числе средства связи, инструкторов, организовать подготовку добровольцев и т.д.

<В случае невыполнения представленных требований руководство Министерства обороны РА, начальник Генерального штаба Вооруженных сил и другие представители высшего командного состава во главе с лицом, занимающим должность премьер-министра, берут на себя всю ответственность за вероятное лишение Родины, геноцид и другие тяжкие последствия>, - отмечено в сообщении.