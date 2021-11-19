Пятница, 19 Ноября 2021 15:28

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения стран СНГ о создании совместного инженерного подразделения гуманитарного разминирования, которое сможет осуществлять операции на территории стран Содружества и в третьих странах, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ был подписан в Москве 18 декабря 2020 года. Соглашение заключается на неопределенный срок и открыто для присоединения любой страны СНГ после его вступления в силу.

Согласно соглашению, совместное подразделение будет заниматься технической разведкой минных полей и районов, где ранее проводились боевые действия, на наличие взрывоопасных предметов, а также очисткой акваторий от мин.

При этом такое подразделение будет работать без применения оружия, взрывчатые вещества и средства взрывания взрывоопасных предметов могут использовать только инженерные войска принимающей стороны, передает РИА Новости.