Пятница, 19 Ноября 2021 15:28

АрмИнфо.На пространстве ОБСЕ сегодня существуют конфликты, кризисы и вызовы безопасности - как новые, так и старые, что подчеркивает значимость организации. Об этом 19 ноября на открытии переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве заявила действующий представитель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

<Мы также будем говорить о том, как мы можем вместе работать над конструктивными решениями для урегулирования региональных конфликтов - таких как конфликт между Арменией и Азербайджаном. Мы приветствуем российские усилия по достижению перемирия неделю назад и по стремлению подписания мирного договора>, - сказала Линде