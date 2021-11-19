Пятница, 19 Ноября 2021 13:48

АрмИнфо.Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью Le Monde коснулся поведения Китая и России в мире, где баланс сил все больше ужесточается. Отвечая на вопрос о возобновлении диалога на высоком уровне с Россией, Жан-Ив Ле Дриан сказал: "Мы считали необходимым провести встречу с министрами иностранных дел и обороны России, чтобы все сказать друг другу.

Обычно это воодушевляющие встречи. Есть пункты, по которым имеются глубокие различия, как мы видели в пятницу, например, Сахель и Украина. Также есть пункты, по которым можно работать в координации с русскими или, по крайней мере, обмениваться мнениями, чтобы продвигаться вперед. Прежде всего, по Ирану, где мы пытаемся возобновить переговоры по ядерной сделке. Затем по Афганистану, где мы разделяем необходимость избежать возрождения терроризма. Или по Кавказу, чтобы заложить основу для прочного мира между Арменией и Азербайджаном. Диалог необходим, особенно во время кризиса".