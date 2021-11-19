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 Пятница, 19 Ноября 2021 12:54
Марианна Мкртчян

Американский конгрессмен выразила поддержку территориальной целостности Армении и призвала Азербайджан уважать суверенитет РА

Американский конгрессмен выразила поддержку территориальной целостности Армении и призвала Азербайджан уважать суверенитет РА

АрмИнфо. Член Палаты представителей Конгресса США Кэтрин Кларк выразила поддержку территориальной целостности Армении и призвала Азербайджан уважать суверенитет РА.

<Я рядом с армянским народом, который подвергся еще одному немотивированному нападению.  Азербайджан должен признать и уважать суверенитет Армении. Я осуждаю это последнее действие агрессии и призываю правительство этой страны придерживаться мирного соглашения прошлого года>, - написала Кларк в своем Твиттер.

Отметим, что ранее поддержку Армении выразили конгрессмены Фрэнк Паллоне и Адам Шифф. 


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