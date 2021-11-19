Пятница, 19 Ноября 2021 12:09

АрмИнфо.Армения обратилась к РФ для получения содействия, в первую очередь, в вопросе восстановления территориальной целостности РА. Именно в данном контексте следует рассматривать предложения РФ по делимитации и демаркации границы. Об этом заявил председатель постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Эдуард Агаджанян 19 ноября на брифинге в парламенте на вопрос продолжает ли рассчитывать РА на военную помощь со стороны России.

"В результате данного процесса ожидается, что проблема будет решена - будет восстановлена территориальная целостность Республики Армения. Следовательно, военная помощь со стороны России или вмешательство РФ не является самоцелью - важнейшая задача на сегодня обеспечение неприкосновенности суверенной территории РА, а делимитация и демаркация являются тем инструментом, который обеспечит данный результат", - пояснил он.

На уточняющий вопрос о том, почему в таком случае Армения обратилась с просьбой о предоставлении военной помощи, глава постоянной комиссии по вопросам обороны и нацбезопасности НС Андраник Кочарян заявил: "Поскольку существует военно- политическое соглашение Армения и Россия, и, второе - Россия является гарантом режима прекращения огня, для сохранения которого мы должны консолидировать наши усилия, и именно из-за этого РФ есть что сделать, и даже в условиях не обращения с нашей стороны, сотрудничество с нами должно было стать реальностью без промедления".

Вместе с тем, по его словам, некоторые спекулируют тем, что Армения предъявляет требования к России. "Мы не предъявляем требования, просто желаем, чтобы все пункты договоры своевременно стали реальностью", - указал депутат правящей фракции.

При этом, как указал Агаджанян, только по результатам процесса по делимитации и демаркации можно будет сказать, удовлетворена ли итогом обращения Армении к России.

Напомним, что 16 ноября около 13:00 подразделения ВС Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в восточном направлении границы. Противник использовал артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны согласно МО РА, у противника имеются большие потери в живой силе и технике.

В тот же день, секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в эфире Общественного телеканала заявил, что армянские власти обращаются к Москве с призывом защитить от атаки азербайджанских войск суверенную территорию республики. "Поскольку нападение совершено на суверенную территорию Армении, согласно договору от 1997 года, мы обращаемся к РФ с призывом защитить территориальную целостность Армении. Сейчас готовится письменное обращение", - отметил Григорян, добавив, что Армения ожидает помощи России.

Тем не менее, посол Армении в Москве Вардан Тоганян заявил ТАСС, что Армения пока не передавала России официального запроса о предоставлении помощи в соответствии с Договором о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 1997 года в связи с обострением на границе с Азербайджаном. "Если речь идет об официальном письменном заявлении [с просьбой об оказании помощи в соответствии с Договором], пока не могу подтвердить [передачу запроса РФ]", - сказал посол. Тоганян заявил, что Россия и Армения ведут консультации по военным и дипломатическим каналам в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе.

18 ноября на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Россия выступил с новыми предложениями по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном, с которыми Ереван согласен.