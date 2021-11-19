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АрмИнфо.Минобороны Армении обнародовало имена шести военнослужащих, погибших при отражении атаки ВС Азербайджана на восточных рубежах страны.
Так, в заявлении МО РА, в частности, говорится: <В боях 16 ноября, последовавших за атакой Вооруженных сил Азербайджана на восточном направлении Республики Армения, с армянской стороны погибли 6 человек по последним данным. Старший лейтенант Тарон Дживанович Саакян 1990 г.р., военнослужащий-контрактник, младший сержант Меружан Артурович Арутюнян 1991 г.р., рядовой Гурген Ашотович Саркисян 1990 г.р, младший сержант Артур Дживанович Мартиросян 1998 г.р., рядовой Давид Альбертович Амирян 1980 г.р. Личность еще одного убитого военнослужащего выясняется>.
В МО РА добавили, что при посредничестве российской стороны ведется интенсивная работа по возвращению пленных в результате боевых действий и поиску пропавших без вести. <По состоянию на 10:00 19 ноября ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабильна и контролируется Вооруженными силами РА>, - подытожили в Минобороны Армении.
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|Глава МИД Армении указал необходимость скорейшего визита посредников в регион
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