Пятница, 19 Ноября 2021 10:14

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян проинформировал греческого коллегу Никоса Дендиаса о ситуации, сложившейся в результате агрессии ВС Азербайджана против суверенной территории Республики Армения

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе состоявшегося телефонного разговора, Мирзоян подчеркнул, что азербайджанской очередной агрессии предшествовали месяцы посягательств на территориальную целостность Армении, угрозы применения силы, в том числе незаконные заявления об <открытии коридора> силой, и антиармянская <воинственная риторика>.

В этом ключе глава МИД РА указал на необходимость надлежащей и целенаправленной реакции на вышеуказанное поведение и действия Азербайджана для сдерживания дальнейших провокаций азербайджанской стороны и деэскалации ситуации.

Собеседники также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес в области региональной безопасности, обменялись мнениями о процессе мирного урегулирования нагорно- карабахского конфликта.