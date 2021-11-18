Четверг, 18 Ноября 2021 23:32

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 ноября провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидесом.

Согласно пресс-службе внешнеполитического ведомства РА, Арарат Мирзоян проинформировал своего коллегу о ситуации, сложившейся в результате недавних боевых действий азербайджанских вооруженных сил против суверенной территории Республики Армения.

Мирзоян отметил, что очередная агрессия против территориальной целостности Республики Армения является продолжением проникновения азербайджанских вооруженных сил в Гегаркуникскую и Сюникскую области 12 мая текущего года. Он подчеркнул необходимость четкого и адресного ответа на провокационные действия Азербайджана, угрожающие региональной стабильности.

В ходе беседы также была подчеркнута необходимость мирного, всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе обсуждения актуальных гуманитарных вопросов была подчеркнута важность репатриации армянских военнопленных, заложников и других незаконно удерживаемых в Азербайджане лиц, а также обеспечение беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций в Арцах .