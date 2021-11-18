Четверг, 18 Ноября 2021 23:31

АрмИнфо. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 18 ноября провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем.

Согласно пресс-службе внешнеполитического ведомства РА, Мирзоян подчеркнул, что Азербайджан предпринял очередную агрессию против суверенной территории Армении. Он добавил, что с момента подписания трехстороннего заявления от 9 ноября военно- политическое руководство Азербайджана подрывает безопасность и стабильность в регионе и усилия Армении по деэскалации ситуации.

Собеседники обсудили рассмотрение в установленном порядке возможных шагов в рамках механизмов и инструментов ОДКБ с целью стабилизации ситуации на восточной границе Республики Армения.