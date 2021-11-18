Четверг, 18 Ноября 2021 20:09

АрмИнфо. Заместитель председателя Национального собрания РА Рубен Рубинян 18 ноября встретился с делегацией, возглавляемой вице- спикером Сейма Литвы Андрюсом Мазуронисом.

Согласно пресс-службе НС, Рубен Рубинян высоко оценил нынешний уровень армяно- литовских дружеских отношений. По его словам, Литва - один из важных партнеров Армении в Европейском Союзе.

Рубен Рубинян рассказал об очередной провокации азербайджанских вооруженных сил в восточной части армяно-азербайджанской границы 16 ноября, охарактеризовав ее как агрессию против суверенитета и территориальной целостности Армении.

Вице-председатель Сейма Литвы отметил, что Литва поддерживает территориальную целостность Армении и выступает за исключение применения военной силы.

Андриус Мазуронис оценил проводимые в Армении реформы как впечатляющие. Он подчеркнул, что Литва также прошла этот путь и может поделиться своим опытом.

В ходе встречи стороны коснулись необходимости активизации парламентского сотрудничества.