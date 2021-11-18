Четверг, 18 Ноября 2021 19:22

АрмИнфо. Президент России Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД России, прокомментировал ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

"Год назад благодаря посредническим усилиям России был остановлен конфликт в Нагорном Карабахе. Однако недавние перестрелки на армяно-азербайджанской границе показали, что ситуация в этом регионе все еще до конца не успокоилась. Для обеспечения стабильности крайне востребованы усилия российского миротворческого контингента как гаранта режима прекращения огня и безопасности мирного населения", - как передает Лента.ру, заявил Путин.

Он добавил, что также возрастает роль российской дипломатии в урегулировании спорных вопросов между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что 16 ноября около 13:00 подразделения ВС Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в восточном направлении границы. Противник использовал артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны согласно МО РА, у противника имеются большие потери в живой силе и технике. У армянской стороны тоже есть потери.

В МО РА поздно вечером сообщили, что согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточном направлении границы Армении прекращен с 18:30, ситуация относительно стабилизировалась. В МО РА обнародовали имя одного погибшего армянского военнослужащего и сообщили о пленении противником 13 армянских военных. Отмечается, что потеряна связь с еще 24 военными. Сообщается также о потере двух боевых позиций с армянской стороны.

Поздно вечером 17 ноября подразделения ВС Азербайджана, согласно МО РА, открыли нерегулярный огонь на некоторых направлениях армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. Ответными действиями огонь противника был подавлен.