Четверг, 18 Ноября 2021 18:48

АрмИнфо.18 ноября 2021 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с видеообращением на Международном форуме по Северному экономическому сотрудничеству, который прошел в городе Сеул, Республики Корея в гибридном формате.

Выступая многосторонней платформой для продвижения экономического сотрудничества на Евразийском континенте, данный Форум ежегодно собирает видных государственных деятелей, представителей бизнес-кругов, экспертов с мировым именем, a также членов международных и региональных организаций. В нынешнем году Форум стартовал под девизом «30 лет северного сотрудничества: к будущему мира и процветания».

В ходе своего видеообращения к участникам Форума, Президент Туркменистана выразил благодарность руководству Республики Корея, и отметил, что Туркменистан рассматривает этот представительный форум в качестве важной международной платформы для обсуждения и продвижения стратегических направлений экономического сотрудничества во всем евразийском континенте, а также в двустороннем формате с корейской стороной.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан поддерживает конструктивные шаги по консолидации усилий международного сообщества, нацеленных на достижение Целей Устойчивого Развития. В этой связи, Лидер Нации добавил, что «в этом контексте мы видим много общего в разработке и реализации программ и стратегий устойчивого развития на Евразийском континенте, что составляет основу Новой северной экономической политики Республики Корея и стратегического курса Туркменистана, направленного на «Возрождение Великого Шелкового пути».

Противодействие коронавирусной пандемии и недопущение политизации усилий международного сообщества в данном направлении были среди ключевых тем нынешнего Форума. В этой связи, Президент Туркменистана выразил необходимость дальнейшей интенсификации сотрудничества по линии ООН, ВОЗ и других авторитетных международных структур. «В целом мы видим хорошие перспективы для совместной работы по реализации проектов в наукоемких отраслях», отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе нынешнего Форума также рассмотрены вопросы по дальнейшему продвижению многостороннего сотрудничества в области энергетики, транспорта, экологии и цифровизации.