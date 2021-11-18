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 Четверг, 18 Ноября 2021 18:48

Президент Tуркменистана принял участие на международном форуме по Северному экономическому сотрудничеству

Президент Tуркменистана принял участие на международном форуме по Северному экономическому сотрудничеству

АрмИнфо.18 ноября 2021 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов выступил с видеообращением на Международном форуме по Северному экономическому сотрудничеству, который прошел в городе Сеул, Республики Корея в гибридном формате.

Выступая многосторонней платформой для продвижения экономического сотрудничества на Евразийском континенте, данный Форум ежегодно собирает видных государственных деятелей, представителей бизнес-кругов, экспертов с мировым именем, a также членов международных и региональных организаций. В нынешнем году Форум стартовал под девизом «30 лет северного сотрудничества: к будущему мира и процветания».

В ходе своего видеообращения к участникам Форума, Президент Туркменистана выразил благодарность руководству Республики Корея, и отметил, что Туркменистан рассматривает этот представительный форум в качестве важной международной платформы для обсуждения и продвижения стратегических направлений экономического сотрудничества во всем евразийском континенте, а также в двустороннем формате с корейской стороной.  

Президент Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан поддерживает конструктивные шаги по консолидации усилий международного сообщества, нацеленных на достижение Целей Устойчивого Развития. В этой связи, Лидер Нации добавил, что «в этом контексте мы видим много общего в разработке и реализации программ и стратегий устойчивого развития на Евразийском континенте, что составляет основу Новой северной экономической политики Республики Корея и стратегического курса Туркменистана, направленного на «Возрождение Великого Шелкового пути».

Противодействие коронавирусной пандемии и недопущение политизации усилий международного сообщества в данном направлении были среди ключевых тем нынешнего Форума. В этой связи, Президент Туркменистана выразил необходимость дальнейшей интенсификации сотрудничества по линии ООН, ВОЗ и других авторитетных международных структур. «В целом мы видим хорошие перспективы для совместной работы по реализации проектов в наукоемких отраслях», отметил Президент Гурбангулы Бердымухамедов.

В ходе нынешнего Форума также рассмотрены вопросы по дальнейшему продвижению многостороннего сотрудничества в области энергетики, транспорта, экологии и цифровизации.


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