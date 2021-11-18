Четверг, 18 Ноября 2021 18:40

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилой дом 20/1 на улице Саряна, жилые дома 1, 4, 6 на Северном проспекте, собственные дома 64-88 на улице Арами, собственные дома 1-16 на улице Екмаляна, жилой дом 10 на улице Парпеци, жилые дома 43-51 на улице Пушкина, жилой дом 21 на улице Саряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норк Мараша, улица Серо Ханзадяна и собственные дома на улице Шопрони, собственные дома на улицах Айгегорцнери и Гюрджяна, абонент (не являющийся жильцом) ‘Анаин Гарслян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида, жилые дома 113/1, 113/2 на улице Мурацана;

11:00-17:00 жилой дом 2 на улице Оганова; частично улицы Силикяна 1, 2, 11, 12, 13, жилые дома 29, 29/1, 29/2 на улице Маргаряна, улицы Алиханяна 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улице Кармир Блур, собственные дома на улице Оданавакаяни 50 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 1-30 на 2-ой улице, 1-46 на 4-ой улице Ареша; собственные дома 130-138 /четные/ на улице Мурацана; жилой дом 7 на улице Врацакан, жилые дома 168, 171 на улице Гр.Кочара, жилые дома 3, 4, 2/1, 1/2 и собственные дома 2-18 на улице Н.Заряна, жилой дом 9 на 1-ом переулке Н.Заряна, жилой дом 19/1 на улице Н.Тиграняна, собственные дома 8-39 на 39-ой улице, 1-12/4 на 41-ой улице Арабкира, собственный дом 42/2 на улице Г.Мурадяна, собственные дома 59-92 на улице Севкареци Сако, собственные дома 14-207 на улице Гапанцяна, собственные дома 21/35-23 в кв. ‘Канакер ГЭС”, собственные дома 8/19-32/13 на улице К.Ульнеци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 частично город Талин; села Татул, Цамакасар, Ацашен, Заринджа, Сусер, Ако, Сорик, Акунк, Кармрашен, Воскетас, Егник, Шгаршик, Канч и Иринд;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично село Низами;

10:30-12:30 частично село нор Кянк; села Покр Веди, Таперакан;

10:30-14:30 частично село Мхчян;

10:30-16:00 частично улицы Шаумяна, Гая, Голецяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Акунк; частично улица Сарворнери в городе Джермук;

10:30-14:00 частично село Артаван;

11:00-15:00 частично улицы Арсенян, Нарекаци, Шаумяна, Андраника, Микояна в городе Ехегнадзор; частично село Арени;

в Котайкской области:

10:00-16:00 частично улицы Сафаряна, Нар-Доса, Гая, Ханджяна; улицы Ара Гехецика, Нор Тагамас и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; жилые дома 1-11 в 1-ом квартале и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Чаренцаван;

11:00-15:00 общины Балаовит и Птгни, воинская часть, ООО “Арм глс”, “Юкаго”, ПК “Птгни-2”, ООО ‘Саранист”, “Манукян коньяк” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично село Балаовит;

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

в Лорийской области:

10:00-16:00 село Аревацаг.