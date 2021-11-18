Четверг, 18 Ноября 2021 18:37

АрмИнфо.Азербайджан 27 сентября 2020 года при поддержке Турции и при участии наемников-террористов начал широкомасштабную агрессию на Нагорный Карабах в нарушение соглашения о прекращении огня от 1994 года и своих обязательств в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта без применения силы и положениям Устава ООН о мирном разрешении споров. Об этом говорится в заявлении Армянской национальной платформы форума гражданского общества Восточного партнерства.

В заявлении также напоминается о том, что ряд сел на границе с Республикой Армения также пострадали от азербайджанской агрессии.

Форум также обратил внимание на тот факт, что Азербайджан совершил многочисленные международные преступления в ходе военных операций, в том числе использовал запрещенное оружие, убивал мирных жителей и разрушил религиозные и культурные памятники.

<44-дневные военные операции завершились 9 ноября при посредничестве Российской Федерации трехсторонним заявлением, принятым премьер-министром Армении, президентами Российской Федерации и Азербайджанской Республики.

Тем не менее, вот уже более года с момента принятия данного заявления диктаторский режим Азербайджана последовательно заявлял о претензиях на суверенную территорию Армении, в частности на Сюникскую, Вайоцдзорскую и Гегаркуникскую области, а также на столицу Ереван, что сопровождается регулярными наступлениями и вторжениями азербайджанских войск на территорию Армении и других провокаций, включая захват пленных и целенаправленные убийства мирных жителей>, - говорится в заявлении форума.

Также напоминается о том, что по сей день Азербайджан отказывается репатриировать лиц, взятых в плен во время войны 2020 года и впоследствии, что является грубым нарушением не только международного права, но и пункта 8 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. В организации также обратили внимание на тот факт, что Азербайджан использует военнопленных для получения политических дивидендов.

<Имеется достаточно свидетельств того, что во время войны 2020 года и после принятия соглашения о прекращении огня лица, оказавшиеся в азербайджанском плену, подвергались исчезновениям, пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и другому дискриминационному обращению по признаку этнической принадлежности. Азербайджан также нарушил пункт 7 заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому <внутренне перемещенные лица и беженцы должны вернуться в Нагорный Карабах и прилегающие территории под эгидой УВКБ ООН>. Более того, даже присутствие российских миротворцев на тех территориях Арцаха, где все еще существует армянское население, не мешает азербайджанским военным совершать целенаправленные убийства мирного армянского населения.

Форум также напомнил о вторжении азербайджанских военных на суверенную территорию РА в мае текущего года и провокациях последних дней, которые выражались в установлении 10 ноября посты таможенного контроля вдоль дороги Горис-Капан-Вортан и 15 ноября по дороге Капан- Чакатен, тем самым изолировав ряд армянских сел и создав угрозы безопасности для жителей этих сел.

<16 ноября 2021 года Азербайджан снова начал широкомасштабную военную операцию вдоль восточной границы Армении с привлечением большого количества войск и бронетехники. В результате в настоящее время Азербайджан оккупировал значительную часть суверенной территории Республики Армения. Власти Армении сообщают о погибших, военнопленных и пропавших без вести в результате этого наступления.

В этой связи Армянская национальная платформа Форума гражданского общества Восточного партнерства призывает партнеров из Европейского Союза и его государств-членов:

- недвусмысленно и целенаправленно осудить агрессию Азербайджана в отношении Республики Армения и потребовать, чтобы азербайджанские войска покинули нашу суверенную территорию и немедленно вернули всех пленных;

- потребовать от Азербайджана прекратить все формы армянофобии, по поводу которой Армения обратилась в Международный суд ООН против Азербайджана;

- использовать дипломатические и другие доступные средства, включая введение санкций, для обуздания территориальных амбиций и претензий Азербайджана, направленных на то, чтобы поставить под угрозу армянскую демократию и изгнать армянский народ с его родной земли, создав угрозу безопасности Армении;

- принять действенные меры для предотвращения того, чтобы сотрудничество в рамках Восточного партнерства, в том числе между гражданскими обществами, стало иллюзорным в результате проводимой Азербайджаном политики экспансионизма и ненависти к армянам>, - подчеркнули в Форуме.