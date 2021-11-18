Четверг, 18 Ноября 2021 18:35

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 ноября провел встречу с председателем Кабинета министров Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым, прибывшим в Ереван для участия в проходящем 18- 19 ноября заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, на встрече Пашинян поздравил Жапарова с назначением председателем Кабинета министров Кыргызской Республики. "Я надеюсь и уверен, что нам удастся и дальше развивать отношения между нашими странами", - сказал он.

Указав, что Армения и Киргизия являются членами Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности, премьер Пашинян выразил надежду на то, что удастся развивать двусторонние отношения, особенно в плане активизации торгово-экономических связей.

Глава Кабмина Кыргызстана, в свою очередь, отметил, что в последние два года, в условиях пандемии, торгово-экономические отношения между странами не очень радовали. "Но темпы, которые были за последние 6-9 месяцев, показывают, что мы начинаем налаживать взаимоотношения, но общий объем товарооборота, конечно, так сказать, никакой", - сказал он.

Акылбек Жапаров выразил желание обсудить с Пашиняном вопросы торгово­экономического сотрудничества и взаимодействия в рамках обозначенных организаций. "Чтобы мы могли поддерживать друг друга как в тяжелые, так и в хорошие времена", отметил он.

Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-киргизских отношений и перспективы развития сотрудничества.

Отметим, что согласно статданным РА, товарооборот между Арменией и Кыргызстаном в январе-сентябре 2021 года составил примерно 1, млн долларов США с ростом на 38,4%. При этом экспорт составил 1, 7 млн долларов США (рост на 48%), а импорт - 44,1 млн долларов США, спад на 61,1%.