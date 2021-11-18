Четверг, 18 Ноября 2021 18:11

АрмИнфо. Молчание мира, пассивное поведение международных структур, их безадресные призывы "сторонам эскалации" остановиться, оставляют Армении единственный выход - сопротивляться вооруженной агрессии Азербайджана. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Армянского института международных отношений и безопасности Степан Сафарян.

"Мотивация очередной военной агрессии в исполнении Баку ясна - это давление с целью вынудить премьер-министра страны Никола Пашиняна согласиться на новую трехстороннюю встречу с Путиным и Алиевым. Понятно, что главным, возможно единственным вопросом повестки такой встречи будет опять-таки принуждение Еревана к предоставлению Баку и Анкаре коридора, связывающего Азербайджан и Нахиджеван с Турцией", - подчеркнул он.

Обстреляв позиции армянских ВС на восточном направлении, Азербайджан 14 ноября развернул очередной виток эскалации в конфликте с Арменией. 16 ноября подразделения ВС Азербайджана атаковали с применением артиллерийских средств, бронетехники и стрелкового оружия армянские позиции на все том же направлении, совершив проникновение на территорию Армении. В результате локальных боев у обеих сторон есть потери. Боестолкновения прекратились с 18:30, согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны.

В числе факторов, демонстрирующих и подтверждающих, что Армении, по сути, оставлен единственный выход в виде сопротивления вражеской, ползучей вооруженной агрессии, Сафарян выделил <наблюдательски - посредническую позицию> стратегического союзника Армении РФ, неспособность ряда международных организаций реагировать, тем более, урегулировать подобные кризисные ситуации в третьих странах. На его взгляд, в сегодняшних условиях эти организации сами находятся в кризисе.

"Мы видим, что вдобавок ко всему этому для Армении добавился еще один вызов - формат "3+3". Вызов, созданный Турцией, поскольку мы понимаем, что "3+3" в интересах Анкары, вполне возможно Москвы, но уж точно не Еревана. Ситуация сегодня очень серьезная и тревожная - ползучая агрессия в исполнении Алиева может продолжаться еще очень долго. Соответственно, замораживание ситуации, вне всяких сомнений, никак не может соответствовать нашим интересам. Имеет место грубейшее нарушение международного права, территориальной целостности, суверенитета. И Армении, в свете всех этих нарушений, в любом случае, необходимо потребовать от международных структур применения в отношении государства-агрессора соответствующих механизмов", - подытожил аналитик.