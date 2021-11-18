Четверг, 18 Ноября 2021 13:06

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 18 ноября на заседании правительства заверил, что в Сюникской области не осталось сел, оказавшихся в блокаде.

В частности, по словам министра территориального развития и инфраструктур Гнела Саносяна, речь идет о 7 дорогах. Одна из них - альтернативная дороге Горис-Капан - Татев-Агвани, которая, по словам министра, завершена и же сдана на эксплуатацию. "Дорога в нормальном состоянии, там предусматривается укладка трехслойного асфальта, два слоя уже уложено, весной, при необходимости, будут внесены корректировки и уложен третий слой",- заявил он.

На остальных 6 дорогах ведутся работы. В частности, на 3,5-4 км дороги Кашуни- Бардзраван, протяженностью в 9,5 км, завершены грунтовые работы. Другая дорога, опять же в Горисском районе, Тандзавен-Шурнух, длиной в 13 км, частично новая, на остальной части работы продолжаются.

При этом, как подчеркнул Саносян, село Шурнух с основной дорогой связывает по меньшей мере две дороги, одна -действующая дорога Хот-Воротан-Шурнух, другая - Хот-Бардзраван, которая строится и проходима для всех типов машин. На дороге Хот- Воротан-Шурнух полностью готовы, проделаны земляные работы, на 5 из 10 км, оставшаяся часть благоустраивается, отметил он.

Строятся также две дороги Капан-Чакатен и Капан-Гегануш-Чакатен. Несколько дней назад на участке Гегануш-Чакатен начались земляные работы, со вчерашнего дня идет укладка щебня, которая будет завершена в течение двух-трех дней. Параллельно будет строится дорога Капан-Чакатен, которая будет проходить параллельно действующей дороге.

Продолжаются работы на дороге из Татева в село Лцен, диной в 19,9 км. Около 6,5 м уже построено, работают две компании на разных участках, завершены проектные работы, что ускоряет процесс организации работы. Зимой будут действовать пункты обогрева для водителей, сообщил министр.

Премьер-министр, в свою очередь, пояснил, что задумка состоит в том, чтобы по всем направлениям, ведущим в села Сюника, как можно скорее построить грунтовые работы, которые будут круглогодично проходимы для всех типов машин. При этом, по его словам, они будут асфальтированы, когда начнется строительный сезон.

Помимо этого, как отметил Пашинян, весной будет построена и объездная дорога на участке села Хотанан, чтобы грузовые авто обходили село и не изнашивали дорогу в село.