Четверг, 18 Ноября 2021 12:36

АрмИнфо.Между Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры и центром глобальных поставок подписан меморандум о сотрудничестве.

Как сообщает пресс-служба Офиса, документ подписали главный уполномоченного Заре Синанян и соучредитель центра - председатель совета директоров Овиг Сафоян. Целью меморандума является вовлечение потенциала диаспоры в развитие экономики Армении, обеспечение стабильной работой репатриированных высококвалифицированных специалистов, расширение участия армянских специалистов диаспоры в сфере бизнеса, инноваций и технологических услуг. Кроме того, компания согласилась поддержать Офис в области цифровизации потенциала диаспоры, вовлечение которого сделает возможным применение в Армении инновационных облачных технологий.

Заре Синанян отметил важность такого рода сотрудничества со всемирно известным центром . <Я знаю о уже много лет и всегда гордился международным успехом этого армянского технопоставщика. Я еще более горжусь тем, что в этом году компания открыла центр глобальных поставок в Армении и у нас есть возможность более тесно сотрудничать уже на Родине>. Армянская диаспора - это безграничный источник профессионального потенциала. Я уверен, что благодаря такому сотрудничеству мы сможем направить этот потенциал в Армению>, - сказал он.

<Спрос на услуги в глобальном мире ИТ стремительно растет, поэтому мы объявили, что здесь, в центре глобальных поставок в Армении, будем принимать инженерные таланты со всего мира. А квалифицированных армянских инженеров мы готовы принять без количественных ограничений, если они будут соответствовать нашим критериям. Более того, мы поможем им в вопросах переезда на Родину. Я очень рад, что мы можем сотрудничать с Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры>, - сказал председатель совета директоров Овиг Сафоян.

- это глобальный поставщик бизнеса и технологических услуг, позволяющий людям преобразовывать свою работу, свои организации и мир. Команды помогали своим клиентам-учреждениям в решении самых сложных проблем в здравоохранении, медиа, индустрии развлечений, производстве, правительственных и других секторах.