Четверг, 18 Ноября 2021 12:35

АрмИнфо. Национальное собрание Армении 18 ноября в первом чтении одобрило внесенный правительством законопроект, направленный на урегулирование ситуации с услугами такси в аэропортах республики. Парламентарии выразили опасения, что новые правила создадут неравные условия для онлайн-такси и приведут к подорожанию услуг в сфере.

Как заявил заместитель министра территориального развития и инфраструктур РА Армен Симонян, в рамках поправок к закону РА "Об автомобильном транспорте" предлагается упорядочить процесс перевозки пассажиров на территории аэропорта, установить требование лицензии класса А, за которую придется платить годовую госпошлину в размере 200 тыс драмов (порядка 400 долларов США). Планируется, что в аэропортах будут функционировать только такси белого цвета с заводской топливной системой (система не должна быть переоборудована для использования газа вместо бензина), авто не старше 7 лет. На такси должен быть привычный символ такси - шашечки, а сбоку - надпись Aerotaxi. За нарушение указанных требований, как пояснил замминистра, владельцы транспортного средства будут оштрафованы на сумму в 50 тыс драмов.

По словам замминистра, лицензии могут получить только индивидуальные предприниматели или организации. Изменения, в случае их одобрения НС, вступят в силу по истечении 6 месяцев после их принятия и официальной публикации.

Депутат фракции "Гражданский договор", глава постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян и депутат Овик Агазарян выразили опасения по поводу того, что, возможно, по итогам внедрения новых регулировок онлайн-такси не смогут функционировать на территории аэропорта, поскольку она будет занята исключительно лицензированными такси, из-за чего подорожают предоставляемые в сфере услуги. Помимо этого, как указал Агазарян, такси сервисы уже сегодня за парковку в аэропорту платят концессионеру ежегодно сумму в 1 млн 800 тыс драмов.

В ответ Симонян заявил, что лицензия будет предоставляться без квотирования и ее смогут получить все, кто соответствует заданным требованиям. Вместе с тем, замминистра напомнил, что территория аэропорта не безгранична и данный вопрос требует дополнительного обсуждения с концессионером воздушной гавани. Зампредседателя постоянной комиссии по экономическим вопросам, депутат ГД Бабкен Тунян, в свою очередь, заявил, что без опознавательного знака нельзя определить является данная машина лицензированным или онлайн такси.