Четверг, 18 Ноября 2021 12:34

АрмИнфо. Армения впервые, с момента членства в ЮНЕСКО (1992 г.), избрана членом Исполнительного совета Организации на период 2021-2025 гг. Выборы прошли в Париже в ходе 41-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Как сообщает пресс-службе МИД Армении, на три вакантных места, выделенных региональной группе восточноевропейских стран были представлены кандидатуры четырех стран -Армении, Литвы, Украины и Азербайджана. В результате закрытого тайного голосования Армения, получив максимальные 146 голосов, на первом месте была избрана в состав Исполнительного совета. В рамках своего членства в Исполнительном совете Армения приложит усилия для реализации своих обязательств и приоритетов, в частности, для содействия реализации программ ЮНЕСКО, обеспечения доступности качественного образования для всех, защиты и сохранения культурного наследия.

Исполнительный совет ЮНЕСКО состоит из 58 стран-членов и является вторым по значимости органом организации после Генеральной конференции. Заседания Правления созываются два раза в год, основная функция которых - обеспечение надлежащего выполнения решений, принятых Генеральной конференцией.