Четверг, 18 Ноября 2021 10:40

АрмИнфо.Поздно вечером 17 ноября подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли нерегулярный огонь на некоторых направлениях армяно-азербайджанской границы в Тавушской области. Ответными действиями огонь противника был подавлен. Об этом сообщает МО РА.

В оборонном ведомстве добавили, что по состоянию на 10:00 18 ноября ситуация на армяно- азербайджанской границе относительно стабильная.

В МО также напомнили, что 17 ноября при посредничестве заместителя командующего Южным военным округом РФ, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова спецрейсом из Баку в Ереван было доставлено тело военнослужащего ВС РА.

Личность военнослужащего выяснена - это старший лейтенант Тарон Дживанович Саакян 1990 г.р. Работа по поиску пропавших без вести

военнослужащих в результате боев, а также по возвращению пленных продолжается.