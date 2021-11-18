Четверг, 18 Ноября 2021 10:03

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонные беседы с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анной Линде, а также с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян подробно представил своим коллегам ситуацию, сложившуюся в результате военных действий, развязанных 16 ноября вооруженными силами Азербайджана против суверенной территории Армении.

Глава МИД РА обратил внимание на то, что этим действиям предшествовали месяцы агрессивной риторики, угроз применения силы против территориальной целостности Армении со стороны властей Азербайджана, а также проникновение азербайджанских вооруженных сил на суверенную территорию Армении от Сюника до Гегаркуника.

В этом контексте Мирзоян подчеркнул, что в ответ на усилия Еревана по деэскалации ситуации в регионе и установлению стабильности власти Азербайджана предприняли очередную агрессию против суверенной территории Армении.

Вместе с тем армянский министр подчеркнул необходимость адресной реакции и последовательных действий со стороны международных партнеров для пресечения провокационных действий и посягательств Азербайджана на суверенные территории Республики Армения.

Собеседники коснулись также процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. В этом контексте была отмечена важность скорейшего визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион. Стороны обменялись мнениями по гуманитарным вопросам, которые требуют безотлагательного решения. В этой связи Мирзоян указал необходимость безоговорочного возвращения армянских военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц.