Четверг, 18 Ноября 2021 10:02

АрмИнфо. Вечером 17 ноября тело армянского военнослужащего, погибшего в ходе боев в результате агрессии ВС Азербайджана 16 ноября, было доставлено из Баку в Ереван спецрейсом при посредничестве заместителя командующего Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом сообщает пресс- служба Минобороны РА.

В армянском оборонном ведомстве также проинформировали, что Мурадова принял министр обороны Армении Сурен Папикян, который представил подробности боев, имевших место 16 ноября и информацию о армянских военнослужащих, попавших в плен.

Достигнута договоренность о продолжении интенсивных работ как по возвращению пленных военнослужащих, так и по поиску пропавших без вести.