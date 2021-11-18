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АрмИнфо. Вечером 17 ноября тело армянского военнослужащего, погибшего в ходе боев в результате агрессии ВС Азербайджана 16 ноября, было доставлено из Баку в Ереван спецрейсом при посредничестве заместителя командующего Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом сообщает пресс- служба Минобороны РА.
В армянском оборонном ведомстве также проинформировали, что Мурадова принял министр обороны Армении Сурен Папикян, который представил подробности боев, имевших место 16 ноября и информацию о армянских военнослужащих, попавших в плен.
Достигнута договоренность о продолжении интенсивных работ как по возвращению пленных военнослужащих, так и по поиску пропавших без вести.
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|Противник предпринял провокацию в Тавушской области Армении
|Глава МИД Армении указал необходимость скорейшего визита посредников в регион
|Мурадов и Папикян обсудили судьбу армянских военнопленных
|КГА: Капанский аэропорт <Сюник> полностью готов для осуществления авиарейсов.
|В результате взрыва на примыкающей к одной из воинских частей Гюмри территории ранен юноша
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Европарламентарии: Осуждаем любые попытки <бордеризации>, наблюдающиеся после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении 12 мая
|В ЕС призвали Армению и Азербайджан выполнять трехсторонние заявления о прекращении огня
|Глава МИД Армении указал на причины агрессивных действий Азербайджана в отношении суверенных территорий РА
|Минздрав Армении отмечает темпы снижения распространения коронавируса
|Политолог: Причина агрессии Баку - срыв встречи Пашинян - Путин - Алиев
|Минздрав: Жители общин Бардзраван и Чакатен будут обеспечены необходимой медпомощью
|Замглавы МИД РФ обсудил со спецпредставителем ЕС ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|В Кремле назвали условия нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Генсек ОДКБ оценил ситуацию на армяно-азербайджанской границе
|Мария Пейчинович Бурич напомнила Еревану и Баку о взятых перед СЕ обязательствах
|Секретари Совбезов Армении и Азербайджана участвуют в ежегодной встрече с коллегами по СНГ
|Прогноз: Не добившись от Армении "мирного договора", Азербайджан может инициировать широкомасштабную войну
|Посол Армении в РФ не исключает возможности обращения Армении в ОДКБ
|Постпред Армении в ООН призвал обеспечить безоговорочный вывод азербайджанских войск с армянских территорий
|С участников войны и их родственников не будут взимать расходы по совершению исполнительных действий: Проект
|МИД: Армения находится на прямой и многоуровневой связи с союзником - Россией
|В новогодние каникулы в Армении будут отдыхать всего 4 дня
|Армения внедряет институт уполномоченного по делам диаспоры в зарубежных странах
|Иран призвал Армению и Азербайджан к сдержанности
|МО Армении: Армянская сторона имеет 1 погибшего, 13 военнопленных , еще с 24 военными потеряна связь
|Госсекретарь США призвал Армению и Азербайджан к конструктивному взаимодействию
|За сутки в Армении подтвердилось 982 случая заражения коронавирусом, скончалось 46 человек
|Вашингтон и Париж призвали Ереван и Баку стабилизировать ситуацию вдоль границы
|Блок <Армения> выступил с заявлением в связи с эскалацией ситуации на границе
|Эдуард Агаджанян: Есть необходимость в размещении мониторинговой группы ОБСЕ вдоль армяно-азербайджанской границы
|Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем
|Президент Армении представит ситуацию на армяно-азербайджанской границе в ходе форума The Bloomberg New Economy в Сингапуре
|Секретарь Совбеза встретился с послом США
|Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном
|МИД: Россия находится в контакте с Азербайджаном и Арменией для перевода ситуации с обострением на границе в мирное русло
|Пашинян: В условиях молчания международного сообщества Азербайджан продолжает агрессивные действия в отношении Армении
|Шойгу призвал Армению и Азербайджан прекратить действия, провоцирующие эскалацию
|Секретариат ОДКБ не получал официальных обращений от Армении о помощи
|Секретарь Совбеза принял Посла Ирана
|ВС Армении удалось уничтожить 4 БТР и 1 <Урал> противника: Агаджанян о ситуации на границе
|Армения пока не передавала России официального запроса о помощи с ситуацией на границе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Действующий председатель ОБСЕ отреагировала на эскалацию ситуации вдоль армяно- азербайджанской границы
|Пашинян примет участие в Демократической конференции Байдена
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