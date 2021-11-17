Среда, 17 Ноября 2021 21:06

АрмИнфо.Капанский аэропорт <Сюник> полностью готов для осуществления авиарейсов. Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом АрмИнфо заявил начальник Управления сертификации аэропортов и организации воздушного движения Комитета гражданской авиации (КГА) Министерства территориального управления и инфраструктур Республики Армения Давид Саруханян.

<Все необходимые работы осуществлены. А в ноябре прошлого года Комитет гражданской авиации сертифицировал аэропорт в соответствии с международными стандартами>, - отметил он.

Саруханян также сообщил, что на данном этапе принято решение осуществлять внутренние авиарейсы в направлении Ереван-Капан-Ереван 19-и местным самолетом чешского производства (L-410 UVP-E20).

На вопрос ожидается ли использование более габаритных самолетов с увеличением спроса на данный рейс, глава управления КГА отметил, что это будет достаточно сложно, учитывая рельеф данной местности и соседство с границей. В этом контексте он сообщил, что аэропорт имеет 2 стоянки для самолетов и 1 - для вертолета

Напомним, что ранее Федерация туризма Армении сообщила, что внутренние авиарейсы в направлении Ереван-Капан-Ереван будут запущены с 20 января 2022 года с периодичностью дважды в неделю. Авиарейсы будет осуществлять авиaкомпания NovAir.

11 ноября Правительство Армении приняло решение направить 49.5 млн. драмов на общие операционные расходы, налоги, заработную плату капанского аэропорта <Сюник>.

Стоит отметить, что о запуске внутренних авиарейсов в направлении Ереван-Капан- Ереван было заявлено еще в марте 2018 года. В частности, пресс-секретарь губернатора Сюникской области Вазген Сагателян сообщал, что перезапуск аэропорта <Сюник> планируется на лето 2018 года. Подобное решение на то время было принято исходя из экономических и социальных соображений. <Капан расположен довольно далеко от Еревана. Ненормально, что бизнесмены должны тратить на дорогу туда пять часов. Это стало препятствием для бизнес-общества. Именно поэтому одной из причин перезапуска рейса стало содействие экономической активности в Сюнике>, - говорил пресс-секретарь. Кроме того, подобный рейс, по его словам, был необходим с точки зрения обеспечения быстрой перевозки больных из Сюникской области в Ереван. Время перелета составит полчаса. По предварительным расчетам в 2018 году предусматривалось, что стоимость билета (туда и обратно) составит порядка 30-40 тыс. драмов.

Сегодня же, учитывая ситуацию на границе, в частности установление азербайджанского блокпоста на суверенной территории Армении и отсутствия стабильности, запуск внутреннего авиарейса в направлении Ереван-Капан-Ереван, стали необходимостью.