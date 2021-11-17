Среда, 17 Ноября 2021 20:20

АрмИнфо. У воинской части в г.Гюмри на примыкающей к ней территории сегодня произошёл взрыв.

Согласно сообщению Следственного комитета Армении, в 14.02 в Полицию поступил сигнал, что в <Гюмрийский медицинский центр> поступил 18-летний юноша с предварительным диагнозом <перфорированная, кровоточащая рана и травматический шок>. Иные подробности не сообщаются.

В Ширакском областном следственном управлении Следственного комитета РА возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 235 УК РА. Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия по выяснению обстоятельств происшествия.