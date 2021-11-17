Среда, 17 Ноября 2021 20:14

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 ноября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида, жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 13, 13а, 15, 15а на улице Корюна; собственные дома 252-256 на улице Норки Айгинер в Норк Мараше; жилые дома 5, 7, 9 на улице Чаренца, собственные дома на улицах Айгестана 9-11 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 3/3 на переулке Тотовенца, жилые дома 26/2, 28, 28/1, 30/2, 30/3 на улице Молдовакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) во 2-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 жилые дома 8/3 на 1-ой улице Аванесова, 127/1, 127/2, 127/3 на 35-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 жилые дома 8, 10 на улице Шаумяна, жилые дома на 1-ом и 2-ом переулках Церенца, жилой дом 11/1 на улице Церенца, жилой дом 5 на улице Алиханяна, жилые дома 22А, 22Б, 24, 26, 34 на улице Алабяна, жилые дома 28, 30, 34А, 36, 38 на улице Алабяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 7 на улице Маргаряна, 74 на улице А.Аветисяна и 10/6 на улице Вагаршяна, жилые дома 1А, 3/2 на 37-ой улице Арабкира; 1А, 2, 2/1, 16, 18/1 на 39-ой улице, собственные дома 3-21 на 35-ой улице; 1-26 на 39-ой улице; 2-7 на 47-ой улице Арабкира и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), школа N151, общежитие 1/1 на 9-ой улице Неркин Шенгавита; жилой дом 39 на 11-ой улице Неркин Шенгавита, собственные дома на улицах Неркин Шенгавита 7, 8, 9, 11, жилые дома 8, 8/1, 10, 10а, 12, 18 на улице Фрунзе, подъезды 1-3 жилого дома 24 на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Анрапетутяна, Ереванян, Азатамартикнери 3-10, частично переулки Азатамартикнери 6, 7, 9, частично кварталы ‘Нор” и 3, мэрия, здание компании “ВЕОН Армения”, школа N2, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:00-13:00 частично село Зангакатун;

10:00-16:00 частично село Ранчпар;

10:30-12:30 частично село Нор Кянк; села Покр Веди и Таперакан;

10:30-16:00 частично село Нарек; частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 село Заритап;

11:00-15:00 частично село Малишка;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично квартал “А” в Джрвеже; частично частные дома Дзорахбюра, частично села Гегашен, Гарни, Котайк, Атис;

10:00-16:30 частично улицы Сафаряна, Нар-Доса, Гая, Ханджяна; улицы Ара Гехецика, Нор Тагамас и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Норашен, Петровка, Дзорамут, Гогаван;

в Ширакской области:

11:00-16:00 села Кармраван и Зуйгахбюр в Ашоцком регионе, центральная часть и 3-ий квартал села Ашоцк.