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АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 ноября в ходе правительственного часа в парламенте заверил, что площадь территорий, подконтрольных Азербайджану, не увеличилась в течение последних дней. По его словам, местоположение позиций постоянно меняется.
Ранее сообщалось, что в результате проникновения азербайджанских ВС 12 мая с.г. противник оккупировал почти 41 кв. км. территории РА.
Как указал премьер, факт оккупации данной территории не есть результат действий последних двух дней. Помимо этого, по его словам, после майского вторжения ВС Азербайджана перманентно происходили определенные сдвиги и на разных участках позиции армянских и азербайджанских ВС расположены в шахматном порядке, иногда вдаваясь друг в друга. Вследствие вчерашних действий этот баланс никак не изменился, заверил он.
Вместе с тем, по словам главы армянского правительства, еще до 12 мая порядка 40 кв. км территории Армении находились под контролем Азербайджана, в результате первой арцахской войны. В то же время некоторые территории Советского Азербайджана находились и находятся под контролем Армении по итогам первой войны. Именно поэтому, как считает Пашинян, для властей РА в частности, и международного сообщества, в том числе, очень важен процесс делимитации и демаркации.
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|В результате взрыва на примыкающей к одной из воинских частей Гюмри территории ранен юноша
|Очередное заседание Евразийского межправсовета состоится в Ереване
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Григорян рассказал Патуршеву о ситуации на границе страны и действиях Азербайджана
|Пашинян заверяет: Азербайджан не оккупировал новые территории Армении
|Захарова: Россия серьезно относится к своим как двусторонним, так и многосторонним обязательствам
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|В ЕС призвали Армению и Азербайджан выполнять трехсторонние заявления о прекращении огня
|Глава МИД Армении указал на причины агрессивных действий Азербайджана в отношении суверенных территорий РА
|Минздрав Армении отмечает темпы снижения распространения коронавируса
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|В Кремле назвали условия нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Генсек ОДКБ оценил ситуацию на армяно-азербайджанской границе
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|Прогноз: Не добившись от Армении "мирного договора", Азербайджан может инициировать широкомасштабную войну
|Посол Армении в РФ не исключает возможности обращения Армении в ОДКБ
|Постпред Армении в ООН призвал обеспечить безоговорочный вывод азербайджанских войск с армянских территорий
|С участников войны и их родственников не будут взимать расходы по совершению исполнительных действий: Проект
|МИД: Армения находится на прямой и многоуровневой связи с союзником - Россией
|В новогодние каникулы в Армении будут отдыхать всего 4 дня
|Армения внедряет институт уполномоченного по делам диаспоры в зарубежных странах
|Иран призвал Армению и Азербайджан к сдержанности
|МО Армении: Армянская сторона имеет 1 погибшего, 13 военнопленных , еще с 24 военными потеряна связь
|Госсекретарь США призвал Армению и Азербайджан к конструктивному взаимодействию
|За сутки в Армении подтвердилось 982 случая заражения коронавирусом, скончалось 46 человек
|Вашингтон и Париж призвали Ереван и Баку стабилизировать ситуацию вдоль границы
|Блок <Армения> выступил с заявлением в связи с эскалацией ситуации на границе
|Эдуард Агаджанян: Есть необходимость в размещении мониторинговой группы ОБСЕ вдоль армяно-азербайджанской границы
|Совет Безопасности ООН пока не планировал заседания по ситуации на армяно-азербайджанской границе
|Состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении с Президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем
|Президент Армении представит ситуацию на армяно-азербайджанской границе в ходе форума The Bloomberg New Economy в Сингапуре
|Секретарь Совбеза встретился с послом США
|Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном
|МИД: Россия находится в контакте с Азербайджаном и Арменией для перевода ситуации с обострением на границе в мирное русло
|Пашинян: В условиях молчания международного сообщества Азербайджан продолжает агрессивные действия в отношении Армении
|Шойгу призвал Армению и Азербайджан прекратить действия, провоцирующие эскалацию
|Секретариат ОДКБ не получал официальных обращений от Армении о помощи
|Секретарь Совбеза принял Посла Ирана
|ВС Армении удалось уничтожить 4 БТР и 1 <Урал> противника: Агаджанян о ситуации на границе
|Армения пока не передавала России официального запроса о помощи с ситуацией на границе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Действующий председатель ОБСЕ отреагировала на эскалацию ситуации вдоль армяно- азербайджанской границы
|Пашинян примет участие в Демократической конференции Байдена
|Омбудсмен: Вооруженные силы Азербайджана совершили открытый теракт против Армении
|Военный эксперт: ОДКБ превратилась в военно-политического кастрата
|Минобороны Армении сообщило о пленении Азербайджаном 12 армянских военнослужащих
|Секретарь Совбеза Армении и посол Франции обсудили вторжение ВС Азербайджана на территорию РА
|Правящее большинство заявило о возможности РФ предотвратить напряженность в пределах границ ОДКБ и возможной альтернативе для Армении
|МО Армении сообщает о потерях в живой силе и позиций
|Минобороны Армении: ВС Азербайджана сопровождают инициированное 16 ноября нападение широкомасштабной дезинформационной кампанией
|МИД Армении призвал международное сообщество отреагировать на поползновения Азербайджана
|Армения призвала Россию помочь защитить свои территории от азербайджанских поползновений
|Великобритания придает важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках формата Минской группы ОБСЕ
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