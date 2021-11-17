Среда, 17 Ноября 2021 18:24

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 ноября в ходе правительственного часа в парламенте заверил, что площадь территорий, подконтрольных Азербайджану, не увеличилась в течение последних дней. По его словам, местоположение позиций постоянно меняется.

Ранее сообщалось, что в результате проникновения азербайджанских ВС 12 мая с.г. противник оккупировал почти 41 кв. км. территории РА.

Как указал премьер, факт оккупации данной территории не есть результат действий последних двух дней. Помимо этого, по его словам, после майского вторжения ВС Азербайджана перманентно происходили определенные сдвиги и на разных участках позиции армянских и азербайджанских ВС расположены в шахматном порядке, иногда вдаваясь друг в друга. Вследствие вчерашних действий этот баланс никак не изменился, заверил он.

Вместе с тем, по словам главы армянского правительства, еще до 12 мая порядка 40 кв. км территории Армении находились под контролем Азербайджана, в результате первой арцахской войны. В то же время некоторые территории Советского Азербайджана находились и находятся под контролем Армении по итогам первой войны. Именно поэтому, как считает Пашинян, для властей РА в частности, и международного сообщества, в том числе, очень важен процесс делимитации и демаркации.