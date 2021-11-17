Среда, 17 Ноября 2021 18:23

АрмИнфо. Россия серьезно относится к своим как двусторонним, так и многосторонним обязательствам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, касаясь возможности задействования договора о дружбе и поддержке между РФ и РА, а также механизмов ОДКБ.

<По двусторонней линии проводятся соответствующие консультации. Что касается ОДКБ, то по нашей информации, в Организации внимательно следят за ситуацией на армяно- азербайджанской границе>, - отметила она.

Отметим, что накануне Секретарь Совбеза РА Армен Григорян в устной форме обратился к России за помощью в соответствии с положением договора о дружбе и поддержке от 1997 года между РА и РФ из-за азербайджанской агрессии в отношении суверенных территорий РА. Он пообещал подготовить и письменное обращение. Однако, на момент написания материала все еще не было информации о письменном обращении РА к России за помощью.