Среда, 17 Ноября 2021 18:23

АрмИнфо.Из заявлений Баку и Еревана видно, что стороны диаметрально противоположно оценивают ситуацию и обвиняют друг друга в произошедшем. Об этом 17 ноября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь ситуации на отдельных участках армяно­азербайджанской границы.

При этом она подчеркнула, что Россия находится в контакте и с Баку и с Ереваном для перевода ситуации в мирное русло. В этой связи Захарова напомнила, что состоялись телефонные разговоры президента РФ с премьером Армении, также министр обороны России провел разговоры с армянским и азербайджанским коллегами.

<В результате этих посреднических усилий боестолкновения остановились к вечеру вчерашнего дня. Продолжается совместная работа с целью снятия напряженности. Мы призываем обе стороны проявлять сдержанность, не допускать новых инцидентов и решать все споры исключительно политико-дипломатическим путем>, - сказала представитель российского МИД. При этом она подчеркнула готовность Москвы и далее оказывать сторонам содействие в поддержании мира и стабильности в регионе. <Последние события в регионе подтверждают всю важность скорейшего запуска процесса по делимитации с последующей демаркацией азербайджано-армянской границы. А также начало работы соответствующей комиссии, на основе ранее представленных российской стороной предложений>, - сказала она.

Касаясь деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Захарова напомнила о заявлении посредников от 15 ноября, в котором выражалась глубокая обеспокоенность ситуацией на границе между Арменией и Азербайджаном. <Сопредседатели продолжают активные посреднически усилия. 10 ноября в Париже состоялись их встречи с главами МИД Армении и Азербайджана. Сейчас тройка находится в Вене для обсуждения текущей обстановки. Мы вновь отмечаем важность скорейшей организации поездки посредников в регион>, - сказала она.