Среда, 17 Ноября 2021 18:22

АрмИнфо. Президент Армении Армен Саркисян в рамках своего визита в Сингапур встретился с президентом Сингапура Халимой Якоб.

Как сообщает аппарат главы государства, собеседники обменялись мнениями по актуальной повестке армяно-сингапурских отношений. Армен Саркисян представил своей сингапурской коллеге историю нагорно-карабахского конфликта, ситуацию после 44-дневной войны, развязанной Азербайджаном, гуманитарные вопросы, рассказал о продолжающихся агрессивных действиях Азербайджана, включая недавнее вторжение на суверенную территорию Армении.

Сообщается, что в ходе встречи собеседники затронули потенциал и возможности развития армяно-сингапурского взаимодействия в различных сферах. Президент Армении подчеркнул, что Сингапур является примером быстроразвивающейся успешной страны для многих других государств, в том числе Армении. В свою очередь Халима Якоб выразила готовность оказать помощь Армении посредством своего опыта и советов в ряде сфер.

Напомним, что ранее сообщалось, что на предстоящем в Сингапуре авторитетном международном форуме The Bloomberg New Economy президент Армении представит ситуацию на армяно-азербайджанской границе, в частности, расскажет о посягательствах азербайджанских ВС на границы и территориальную целостность Армении, а также о проблеме возвращения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных.