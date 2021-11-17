Среда, 17 Ноября 2021 17:14

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 ноября в ходе правительственного часа в парламенте коснулся причин смены главы МО и разговоров о том, что "был приказ не стрелять".

Пашинян, в первую очередь, напомнил, что должность министра обороны РА - дискреционная, то есть глава ведомства назначается и освобождается от должности решением премьер-министра. Помимо этого, как указал премьер, он не думает, что данный вопрос подлежит детальному публичному обсуждению.

Тем не менее, как указал глава правительства, опыт показывает, что политический диалог премьера с исполнительной властью бывает особенно успешным, если они являются представителями политической команды. Это особенно заметно в случае с главами министерств иностранных дел и обороны.

Коснувшись муссируемых слухов о том, что был "приказ не стрелять", Никол Пашинян заявил, что такого быть не может, поскольку подобное действие иначе, как государственной изменой, не назовешь. Что касается пленения армянских солдат, премьер отметил, что еще предстоит выяснить, в каких условиях они были пленены, поскольку есть ситуации, когда это можно квалифицировать как преступление.

Напомним, 16 ноября около 13:00 подразделения Вооруженных сил Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в восточном направлении границы. Противник использовал артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны согласно МО РА, у противника имеются большие потери в живой силе и технике. У армянской стороны тоже есть потери.

В МО РА поздно вечером сообщили, что согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточном направлении границы Армении прекращен с 18:30, ситуация относительно стабилизировалась. В МО РА обнародовали имя одного погибшего армянского военнослужащего и сообщили о пленении противником 13 армянских военных. Отмечается, что потеряна связь с еще 24 военными. Сообщается также о потере двух боевых позиций с армянской стороны.

Ранее в сети Интернет было опубликовано видео с поля боя, которые указывает на отсутствие каких бы то ни было оборонительных сооружений, пограничных укреплений и намерения сопротивляться. Как на днях заявил депутат "Честь имею" Тигран Абрамян, были распространены видеоролики, из которых стало очевидно, что Азербайджан без стрельбы взял под контроль армянскую позицию. "Это, естественно, приводит к тотальному недоверию к государственным структурам, что также представляет собой серьезную угрозу с точки зрения безопасности", - сказал он.