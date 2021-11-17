Среда, 17 Ноября 2021 17:01

АрмИнфо.Мы осуждаем любые попытки <бордеризации>, которые наблюдались после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении 12 мая.

Об этом говорится в совместном заявление главы делегации по отношениям с Южным Кавказом, депутата Европарламента Марины Калюранд, постоянного докладчика Европарламента по Армении, депутата Европарламента Андрея Ковачева и постоянного докладчика Европарламента по Азербайджану, депутата Европарламента Желяны Зовко в связи с эскалацией ситуации на границе между Арменией и Азербайджаном и нагорно-карабахском конфликте.

В заявлении, выражается серьезная обеспокоенность вчерашними тяжелыми боями, которые последовали за недавним усилением напряженности на границе между Арменией и Азербайджаном.

Евродепутаты констатировали, что военная операция, начатая Азербайджаном в ответ на предполагаемые <провокации>, является наихудшим нарушением на сегодняшний день соглашения о прекращении огня от 9 ноября прошлого года, в результате чего остается еще неподтвержденное число убитых, раненых и взятых в плен солдат.

<Мы призываем к быстрой деэскалации ситуации и приветствуем участие президента Европейского совета и сообщение о прекращении огня при посредничестве России. Мы повторяем, что любые возможные разногласия по поводу границы должны разрешаться путем переговоров в процессе делимитации и демаркации границы, а не путем применения силы и односторонних действий.

Мы осуждаем любые попытки <бордеризации>, которые наблюдались после вторжения азербайджанских войск на территорию Армении 12 мая.

Мы поддерживаем и призываем к открытию экономических и транспортных связей, как это предусмотрено в соглашении о прекращении огня от 9 ноября, что было бы очень выгодно для всего региона. Что включает в себя соединение между западными регионами Азербайджана и Нахиджеванской Автономной Республикой. Чтобы добиться успеха, стороны должны следовать тексту соглашения и избегать слишком обширного толкования.

Кроме того, мы обеспокоены сообщениями о затрудненном движении на дорогах, которые соединяют армянские города и села через территорию Азербайджана, и считаем, что такое поведение противоречит духу этого соглашения и чрезмерно затрудняет жизнь местных жителей.

Мы также сожалеем о том, что, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, в том числе резолюцию Европейского парламента от 20 мая 2021 года, многие задержанные в связи с конфликтом армянские задержанные до сих пор не освобождены, и мы вновь обращаемся к властям Азербайджана по этому поводу>, - отметили депутаты.

Вместе с тем они также повторили свой призыв обмениваться всеми обновленными картами минных полей, чтобы позволить гражданским лицам вернуться в районы бывшего конфликта.

<Еще раз напоминаем об обязательстве ЕС поддерживать меры по укреплению доверия и решать любые вопросы за столом переговоров, в частности, путем возобновления переговоров по долгосрочному урегулированию конфликта и будущему статусу Нагорно-Карабахского региона в процессе, приведшем к сопредседателей Минской группы>, - подытожили парламентарии.