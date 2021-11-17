Среда, 17 Ноября 2021 17:01

АрмИнфо. ЕС глубоко обеспокоен недавним насилием на армяно-азербайджанской границе, которое, к сожалению, привело к человеческим жертвам. Об этом говорится в заявлении пресс-секретарь верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля Питер Стано.

При этом он констатировал, что президент Европейского Совета Шарль Мишель обсудил по телефону складывающуюся ситуацию с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном и призвал к безотлагательной деэскалации и полному соблюдению режима прекращения огня.

<ЕС призывает Армению и Азербайджан проявить максимальную сдержанность, развести свои вооруженные силы на местах и соблюдать обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних соглашений. Мы призываем обе стороны возобновить переговоры для достижения всеобъемлющего урегулирования нерешенных вопросов, включая демаркацию границы.

ЕС поддерживает заявление сопредседателей Минской группы от 15 ноября. ЕС подтверждает свою приверженность работе с Арменией и Азербайджаном, чтобы помочь преодолеть напряженность и внести свой вклад в построение Южного Кавказа, который будет безопасным, стабильным, процветающим и мирным на благо всех людей, живущих в этом регионе>, - говорится в заявлении Стано.