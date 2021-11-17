Среда, 17 Ноября 2021 15:49

АрмИнфо.Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принял руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в Армении.

<Цель нашей встречи - представить вам подробности провокационных и агрессивных действий азербайджанской стороны на границе Армении и Азербайджана>, - отметил Мирзоян, открывая встречу.

Обратив внимание на то, что вчера произошло вторжение ВС Азербайджана на суверенную территорию Республики Армения, он добавил, что этому предшествовала попытка вторжения 14 ноября.

<В полдень, точнее, в 13:00 14 ноября, азербайджанские вооруженные силы вторглись на территорию Республики Армения, в результате чего четыре армянских опорных пункта оказались в окружении.

В результате переговоров азербайджанские военные и техника покинули территорию Армении. Но напряженность на этом не ослабла, и вчера, опять, в то же время, примерно на том же участке произошло очередное новое вторжение, которое сопровождалось также применением бронетехники, артиллерии различного калибра, и, по сути, могу сказать, что азербайджанская сторона применила, вероятно, все, кроме авиации>, - сказал глава МИД РА, добавив, что армянская сторона прибегла к ответным действиям.

Вместе с тем, Мирзоян квалифицировал данные действия Азербайджана агрессией в отношении Республики Армения.

<Вчера вечером, по состоянию на 18:30, при посредничестве российской стороны боевые действия были прекращены, однако в результате вторжения на этом участке присутствие азербайджанских ВС в Армении все еще сохраняется.

Хочу сообщить, что на данный момент у армянской стороны есть 1 погибший, 12 пленных армянских военнослужащих, и судьба еще 24 армянских военнослужащих на данный момент неизвестна. С участием российской стороны ведутся поисковые работы.

Очевидно, что этим действиям на протяжении месяцев предшествовали очень четкие армянофобские, ксенофобские, агрессивные заявления властей Азербайджана, неприкрытые угрозы применения силы, посягательства на территорию РА, а также так называемая <коридорная логика> - заявления о стремлении получить коридор, в том числе прямые заявления о захвате коридора с применением силы>, - сказал глава МИД Армении.

В тоже время Мирзоян подчеркнул, что подобное поведение Баку является следствием того, что наши международные партнеры и международное сообщество не отреагировали должным образом и адресно на применение Азербайджаном силы еще в прошлом году во время агрессии против Нагорного Карабаха, начавшейся 27 сентября, а затем и в течение этих месяцев. <По нашему убеждению, реакция международного сообщества на все указанные провокационные, агрессивные заявления и действия не была адресной и надлежащей. Продолжительные заявления, ставящие знак равенства между сторонами, были восприняты Азербайджаном как поощрение продолжить это поведение. Мы ожидаем, что наши партнеры и дружественные страны незамедлительно и адресно отреагируют на эти действия и применят свое непосредственное влияние на Азербайджанскую Республику с призывом прекратить провокационные действия и посягательства на Республику Армения. Хочу также проинформировать вас, что в рамках Устава ООН и всех двусторонних и многосторонних договоров Республика Армения оставляет за собой право защищать свою территориальную целостность и суверенитет. И с этого момента вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации напрямую ложится на Азербайджанскую Республику.

Хочу поговорить и о другом политическом нюансе. По нашему убеждению, Азербайджан, перенося напряженность на границу Армения-Азербайджан, на территорию Республики Армения, пытается отвлечь внимание международного сообщества от Нагорно-Карабахской проблемы. Еще раз подчеркну, что Республика Армения будет защищать как свою территориальную целостность, так и право армян Нагорного Карабаха на самоопределение>, - подытожил глава армянского внешнеполитического.

В конце встречи Арарат Мирзоян ответил на вопросы присутствующих.