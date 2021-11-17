Среда, 17 Ноября 2021 14:44

АрмИнфо.Основной причиной текущей военной эскалации на границе Армении и Азербайджана является срыв, анонсированной пресс- секретарем президента РФ, трехсторонней онлайн-встречи лидеров Армении, России и Азербайджана. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

"На мой взгляд, все последние агрессивные действия Азербайджана обусловлены именно срывом данной встречи и, соответственно, всего того, что могло или должно было на этой встрече обсуждаться. Мотивация Баку, начиная с мая текущего года, также остается прежней. Азербайджан посредством военного давления на Армению стремится получить, по сути, экстерриториальный коридор в Нахиджеван через территорию Армении. И конечно, посредством демаркации и делимитации границы с признанием территориальной целостности Азербайджана окончательно закрыть вопрос Арцаха", - подчеркнул он.

Обстреляв позиции армянских ВС на восточном направлении, Азербайджан 14 ноября развернул очередной виток эскалации в конфликте с Арменией. 16 ноября подразделения ВС Азербайджана атаковали с применением артиллерийских средств, бронетехники и стрелкового оружия армянские позиции на все том же направлении, совершив проникновение на территорию Армении. В результате локальных боев у обеих сторон есть потери. Боестолкновения прекратились с 18:30, согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны.

Именно в рамках подобной логики, согласно Искандаряну, Баку продолжает всеми возможными способами, в том числе посредством военной эскалации, давить на Ереван с целью достижения своих целей. Текущую ситуацию он оценил как достаточно крупное обострение, в ответ на которое ОДКБ и РФ вряд ли ответят военным вмешательством, предпочитая остановить эскалацию дипломатическими способами. Аналогичной реакции, на его взгляд, следует ожидать от Совета безопасности ООН, в случае если Ереван, конечно, решит обратиться и туда.

"Имеет место конфликт низкой интенсивности. Представить себе широкомасштабную войну между Арменией и Азербайджаном сегодня довольно сложно. Но инструментария и механизмов для окончательного прекращения периодических акций подобного рода в исполнении Баку я, к сожалению, не вижу. Как правило, все это завершается территориальными уступками со стороны Еревана, а Азербайджан продолжает откусывать куски территорий. Но юридических соглашений, которые могут закрепить подобные действия на бумаге, на мой взгляд, в ближайшем будущем ожидать не стоит", - подытожил Искандарян.