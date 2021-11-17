Среда, 17 Ноября 2021 14:43

АрмИнфо. Жители общин Бардцраван и Чакатен, которые оказались в частичной изоляции из-за размещения азербайджанских пунктов таможенного и пограничного контроля, будут обеспечены необходимой медпомощью.

Об этом в ходе брифинга в Национальном Собрании РА заявила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. В частности, она рассказала, что медцентрам Гориса и Капана были предоставлены дополнительные вездеходные машины скорой помощи, чтобы в оперативном порядке организовать медпомощь жителям приграничных общин.

По словам Аванесян, команда Минздрава вчера посетила эти общины, чтобы провести соответствующую оценку состояния жителей и нужд. <Эти общины будут обеспечены всеми необходимыми медпринадлежностями для получения первой помощи>, - заверила она.

Однако глава здравоохранительного ведомства отказалась отвечать на вопросы касаемо состояния раненных военнослужащих в результате вчерашней агрессии азербайджанских ВС. Аванесян порекомендовала следить за официальной информационной лентой Министерства обороны РА.