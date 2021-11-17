Среда, 17 Ноября 2021 14:41

АрмИнфо. Трехсторонний саммит России, Армении и Азербайджана на каком-то этапе будет необходим, но для этого необходимо согласие всех сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами в среду.

"Безусловно, на каком-то этапе такие контакты будут необходимы, но для того, чтобы они были возможными, необходимо согласие и готовность трех сторон на это", - сказал Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что Россия продолжит посредничество в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном. При этом представитель Кремля убежден, что стабилизировать ситуацию возможно только за счет выполнения общих договоренностей по Карабаху.

"Российская сторона и дальше будет это делать (посредничать в переговорах). Мы все-таки рассчитываем, что единственным путем по стабилизации ситуации является выполнение трехсторонних договоренностей. И мы считаем, что все страны должны в первую очередь соблюдать взятые на себя обязательства, и это будет залогом невозобновления подобных инцидентов", - сказал Песков, передает РИА Новости.