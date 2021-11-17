Среда, 17 Ноября 2021 14:38

АрмИнфо.Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич, объединяющего 47 стран, сделала заявление об отношениях между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении Бучич, в частности, говорится: <Я обеспокоена сообщениями о продолжающихся инцидентах между Арменией и Азербайджаном, которые уже унесли человеческие жизни. Новость о прекращении огня является хорошей новостью, и я призываю обе стороны поддерживать режим прекращения огня.

При вступлении в нашу Организацию более двадцати лет назад и Армения, и Азербайджан взяли на себя обязательство разрешить конфликт мирными средствами. Это обязательство остается неизменным и должно неукоснительно выполняться.

Совет Европы вновь заявляет о своей полной поддержке сопредседателей Минской группы ОБСЕ в их постоянных усилиях по оказанию помощи Армении и Азербайджану в поиске мирного пути урегулировать свои разногласия.

Мы готовы содействовать диалогу между этими двумя государствами-членами с целью укрепления доверия и содействия примирению>.