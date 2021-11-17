Среда, 17 Ноября 2021 14:32

АрмИнфо. В последний день заседания «Астана Клуба» 17 ноября его участники провели сессию «30 лет независимости: стратегия Назарбаева и будущее Казахстана и Центральной Азии». Сообщает Forbes.kz

Старший научный сотрудник Атлантического совета, директор программы энергетики и безопасности (ITIC) Ариэль Коэн остановился на теме распространения ядерного оружия как «самой важной угрозе».

– США и Китай – взрослые опытные страны, у них есть системы для управления конфликтами, но у Ирана, Северной Кореи нет ни опыта, ни знаний, как использовать ядерное оружие, – отметил он. – Назарбаевская модель ядерного разоружения в создании режимов нераспространения оружия массового поражения очень важна, особенно если, не дай бог, запустится иранская ядерная программа. Я должен сказать, что Турция уже понемногу наращивает свой ядерный потенциал, реагируя на вызовы.

Перейдя к общим вопросам внешней политики Казахстана, политолог подчеркнул, что в сегодняшнем мире «дипломатические отношения стали сложнее».

– Между «Драконом» и «Медведем» Казахстан и другие страны Центральной Азии должны выработать и продемонстрировать наивысшие акробатические умения в дипломатии для того, чтобы эти огромные животные не раздавили. При этом нужно суметь сохранить связи с Европой в экономике и в других направлениях, избегая сложно преодолимых интервенций со стороны Москвы и Пекина, – порекомендовал он.

Будущее Казахстана видится Коэну оптимистичным: несмотря на многие потерянные жизни, потраченные впустую ресурсы, Казахстан «хорошо справился» с коронавирусом.

– Я слышал, ввозится в страну Pfizer, разрабатываются антивирусные препараты, есть своя вакцина, – сказал политолог. – Есть, конечно, направления для совершенствования: прозрачность, верховенство права, переход от ископаемых к цепочкам с добавленной стоимостью и высоким переделам – все это будет сделано, я уверен. И меня поразило приложение Kaspi. Насколько я знаю, компания вышла на IPO, 4,7 млрд долларов – очень хороший результат для Казахстана. Это пример будущего, это отблеск будущего.