Среда, 17 Ноября 2021 12:39

АрмИнфо.Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Российской Федерации Вардан Тоганян, невзирая на стабилизацию ситуации на армяно-азербайджанской границе, не исключил возможности обращения Армении за помощью в ОДКБ. Об этом он заявил РИА Новости. <Сложно сказать. Все зависит от того, как будет развиваться ситуация. Сейчас мы имеем то, что имеем>, - в этой связи добавил он.

Отметив, что ситуация стабилизировалась на сегодняшний момент, Посол подчеркнул, что нельзя исключать никакого развития событий.

Напомним, что 16 ноября около 13:00 подразделения ВС Азербайджана атаковали армянские позиции, расположенные в восточном направлении границы. Противник использовал артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие различного калибра. В результате ответных действий армянской стороны согласно МО РА, у противника имеются большие потери в живой силе и технике. У армянской стороны тоже есть потери. В МО РА поздно вечером сообщили, что согласно договоренности, достигнутой при посредничестве российской стороны, огонь в восточном направлении границы Армении прекращен с 18:30, ситуация относительно стабилизировалась. В МО РА обнародовали имя одного погибшего армянского военнослужащего и сообщили о пленении противником 13 армянских военных. Отмечается, что потеряна связь с еще 24 военными. Сообщается также о потере двух боевых позиций с армянской стороны.