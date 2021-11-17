Среда, 17 Ноября 2021 11:40

АрмИнфо.Постоянный представитель Армении в ООН Мгер Маргарян 16 ноября выступил на встрече в Совете Безопасности ООН на тему <Мир и безопасность посредством превентивной дипломатии>.

Как сообщает пресс-служба постпредства Армении в ООН, в своем выступлении Мгер Маргарян обратил внимание Совета безопасности на вооруженные нападения Азербайджана на территориальную целостность Армении в последние дни, что попирает Устав ООН, международное право и положения трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 г.

Было подчеркнуто, что агрессивные действия Азербайджана ставят под угрозу усилия международного сообщества по разрядке ситуации и серьезно подрывают перспективы мира в регионе.

Постоянный представитель Республики Армения подчеркнул необходимость безотлагательных и эффективных шагов со стороны международных субъектов для предотвращения дальнейшей эскалации и обеспечения безоговорочного полного вывода Вооруженных сил Азербайджана с территории Армении. На заседании Совета Безопасности под председательством Мексики с докладами выступили Генеральный секретарь ООН, председатели Генеральной Ассамблеи ООН, экономического и социального совета и международного суда юстиции.