Среда, 17 Ноября 2021 11:38

АрмИнфо.В Армении предлагают не взимать расходы по совершению исполнительных действий в случае прекращения исполнительного производства с участников войны и их родственников. Национальное собрание 17 ноября в первом чтении одобрило инициативу правительства о внесении дополнение в закон "О принудительном исполнении судебных актов".

Как накануне в парламенте заявила замминистра юстиции Ерануи Туманянц, Служба принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) не будет взимать расходы по исполнительным листам в отношении лиц, признанных инвалидами, без вести пропавшими или погибших в результате военных действий или защиты границ государства.

В частности, предлагается не взыскивать расходы по совершению исполнительных действий в отношении лица, признанного без вести пропавшим, получившего инвалидность или погибшего в результате наступательных действий противника в ходе боевых действий или несения боевого дежурства на линии соприкосновения, его супруга, ребенка, родителя, бабушки и дедушки, брата или сестры, которые были возбуждены в связи с обязательствами, взятыми по кредиту до 31 декабря 2020 года, в случае прекращения исполнительного производства в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 42 1 Закона "О принудительном исполнении судебных актов".

По ее словам, коммерческие банки Армении по положению на 30 июня 2021 года списали кредитные обязательства погибших или получивших инвалидность военнослужащих и связанных с ними лиц на сумму около 2,8 млрд драмов.

Туманянц отметила, что действующий закон о принудительном исполнении судебных актов предусматривает основания для прекращения исполнительного производства, в том числе - основания для прекращения обязательства по гражданскому праву. Расходы на исполнительные действия при взысканиях не должны быть меньше 1% от общей суммы кредита. В этом случае бремя ложится на банки и кредитные организации, которые, отказавшись от долга, вынуждены нести эти расходы. Между тем, имеются случаи, когда кредиторы прощают обязательства должников, по которым уже возбуждено исполнительное производство и взыскиваются исполнительные издержки. С принятием закона исполнительная служба не будет взимать расходы по исполнительным листам в отношении вышеупомянутых лиц.