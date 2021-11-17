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 Среда, 17 Ноября 2021 11:36
Марианна Мкртчян

МИД: Армения находится на прямой и многоуровневой связи с союзником - Россией

МИД: Армения находится на прямой и многоуровневой связи с союзником - Россией

АрмИнфо.Армения находится на прямой и многоуровневой связи с союзником - Россией. Об этом заявил пресс-секретарь МИД РА Ваган Унанян, отвечая на вопросы СМИ.

<Как вы знаете, состоялся телефонный разговор премьер-министра РА и президента РФ, в ходе которого Никол Пашинян представил Владимиру Путину ситуацию.

В этом контексте, главы двух стран обсудили возможные совместные шаги, реализация которых закреплена двусторонней договорно-правовой базой и созвучна союзническим отношениям>, - заявил Унанян, касаясь вопроса обращения за помощью к РФ.

Отвечая на вопрос об обращении в Совет Безопасности ООН, пресс-секретарь ведомства подчеркнул МИД РА уже информировал председателя Совета Безопасности ООН о сложившейся ситуации.

<Хотим отметить, что для защиты территориальной целостности и суверенитета Республики Армения рассматривается применение всех инструментов международного права и дипломатической практики>, - заверил Унанян.


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