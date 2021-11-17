Среда, 17 Ноября 2021 11:29

АрмИнфо. Национальное собрание 17 ноября во втором и окончательном чтении одобрило проект о внесении изменений в закон "О праздниках и памятных датах", инициированный министерством экономики Армении, таким образом сократив число нерабочих дней до 4-х, вместо ранее действующего 7- дневного праздника.

Согласно документу, 3, 4, 5 и 7 января объявляются рабочими днями, нерабочими остаются 31 декабря, 1, 2 и 6 января.

С первого по второе чтение в документ были внесены изменения, в частности, 2 января включено в список нерабочих дней. Ранее Минэкономики предлагало оставить сократить выходные до 3-х - с 31 декабря по 1 января включительно (Новый год) и 6 января (Рождество Христово и Святое Богоявление).

Между тем, собрание епископальных и епархиальных лидеров Армении, состоявшееся 29 октября, выступило с призывом к Национальному Собранию республики с просьбой сохранить в новогодние и рождественские праздники нерабочие дни также 5-е января - в этот день отмечается "Чрагалуйц" (Рождественский Сочельник) и 7-е января - как день памяти усопших, "особенно, когда боль по жертвам арцахской войны еще терзает сердце нашего народа". Оппозиционная фракция "Айастан", в свою очередь, предложила добавить к трем нерабочим еще два - 2-ое и 7-ое января.

Представляя проект на заседании профильной комиссии в НС, министр экономики РА Ваан Керобян заверил, что при формировании обшей позиции были учтены данные предложения. По его словам, возглавляемое им ведомство придает важное значение государственно-частному диалогу, но после обсуждений проекта на подсовете МСП и с многочисленными ассоциациям, а также учитывая философию, заложенную в поправке к данному закону, было принято решение двигаться в этом направлении. "Лучший способ почтить память наших погибших братьев - построить мощную Родину", - заявил глава Минэкономики Армении в ответ на просьбу ААЦ.

Напомним, что инициатор поправок - министр экономики Армении Ваан Керобян считает, что в течение 6-7 нерабочих дней на новогодних праздниках люди занимаются чревоугодием, а "это не по- христиански". По мнению минэкономики, "число оплачиваемых нерабочих дней для граждан Армении превышает число оплачиваемых нерабочих дней во многих развитых и тем более развивающихся странах", что негативно влияет на экономику республики. Экономические власти страны посчитали - дополнительные 5 рабочих дней обеспечат для ВВП Армении прирост на все 88,6 млрд драмов или на 1,5% ВВП, совокупный валовый выпуск увеличится на 123 млрд драмов, валовый выпуск торговли на - 47,5 млрд драмов, промышленности на - 35,4 млрд драмов, услуг на - 33,9 млрд драмов, выпуск сельхозсектора и строительства - на 3,5 млрд драмов у 2,9 млрд драмов соответственно.