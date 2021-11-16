Вторник, 16 Ноября 2021 23:21

АрмИнфо. Блок <Армения> выступил с заявлением в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе.

В заявлении Блока, в частности говорится: <В восточном направлении границы Армении с Азербайджаном, враг начал широкомасштабную атаку, нарушив международные нормы и совершив новые военные преступления.

У нас есть человеческие, территориальные и военные потери. Необходимо срочно остановить продвижение врага, объединив национальные силы и изгнав врага с суверенной территории Армении.

Правительство Николая Пашиняна приносило и приносит жертвы, территориальные потери, раскол, хаос. Полное разрешение данной ситуации - уход этих властей. За отставкой Никола Пашиняна должно последовать объединение всех сил, формирование нового правительства, решение внешних и внутренних проблем>.